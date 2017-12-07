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Главные новости Пермского края
08:46  07 декабря 2017 0

В Пермском крае неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса

Съемка фильма про маньяка. Челябинск, пистолет, оружие
Предварительно, от пуль никто не пострадалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Краснокамске Пермского края неизвестные обстреляли из, предположительно, пневматического оружия два пассажирских маршрутных автобуса. По сообщениям СМИ, в результате были разбиты окна транспортных средств.

Сначала было совершено нападение на маршрутку на площади Гознака (перекресток Большевистская-Карла-Либкнехта) около шести утра, 6 декабря. Примерно через час прозвучали выстрелы рядом с перекрестком Большевистская-Школьная, пишет «АиФ».

Оба автобуса марки Mercedes-Benz и принадлежат маршруту номер 206. Внутри в момент стрельбы находились пассажиры. Никто из них, по данным издания, не пострадал. В отделе полиции по Краснокамскому району рассказали, что проводят проверку по факту случившегося.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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