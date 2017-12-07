Предварительно, от пуль никто не пострадал
В Краснокамске Пермского края неизвестные обстреляли из, предположительно, пневматического оружия два пассажирских маршрутных автобуса. По сообщениям СМИ, в результате были разбиты окна транспортных средств.
Сначала было совершено нападение на маршрутку на площади Гознака (перекресток Большевистская-Карла-Либкнехта) около шести утра, 6 декабря. Примерно через час прозвучали выстрелы рядом с перекрестком Большевистская-Школьная, пишет «АиФ».
Оба автобуса марки Mercedes-Benz и принадлежат маршруту номер 206. Внутри в момент стрельбы находились пассажиры. Никто из них, по данным издания, не пострадал. В отделе полиции по Краснокамскому району рассказали, что проводят проверку по факту случившегося.