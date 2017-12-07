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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:09  07 декабря 2017 0

«Я — Герой России, а вы кто такие?» Директор ЦПКиО Шадрин ответил на предложение уйти в отставку

Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, шадрин роман
Шадрин заявил, что из парка его «вынесут только на носилках»Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Роман Шадрин, несмотря на общественное недовольство, не намерен покидать свой пост даже по окончании контракта в марте 2018 года. Об этом, как рассказал «URA.RU» источник в окружении управленца, он прямо заявил посланнику, отправленному от власти на переговоры.

«Власти видят, как развивается ситуация вокруг парка и понимает, что именно в марте, когда выборы [президента РФ], она достигнет своего апогея, а скандал никому не нужен. Генерала будут убирать и решили проработать этот вопрос заранее. Тот человек простой, а потому прямым текстом сказал: „Идите вы все вместе на [популярное ругательство из трех букв]. Я герой России, а вы никто. Из парка вы меня только на носилках вынесете“», — рассказал собеседник агентства.

Шадрин был назначен директором ЦПКиО в ноябре 2015-го. Управленец является боевым генералом, Героем России, ветераном Чечни и Донбасса, а также депутатом гордумы Екатеринбурга. Ранее считалось, что свой пост он получил благодаря попыткам тогда еще замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова наладить более тесный контакт с силовиками.

В 2017 объем претензий активных екатеринбуржцев к состоянию парка и управленческим способностям его руководителя. В частности, горожан возмутила появившаяся в ЦПКиО аллея гранитных глыб, похожих на надгробия, а также запрет на фото и видеосъемку для посетителей. В конце октября главред журнала «Банзай» Александр Якубов (Цариков) предложил властям Екатеринбурга сменить директора ЦПКиО и даже создал в сети петицию (подписало почти 4 тысячи человек), в которой написал, что при нынешнем руководстве зона отдыха «фактически деградирует».

Получить комментарий директора ЦПКиО Романа Шадрина по телефону сегодня не удалось.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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