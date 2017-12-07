Курганцы на обсуждении бюджета посоветовали чиновникам прекратить покупать машины класса люкс

13:35 07 декабря 2017 0

Елене Лукашук пришлось отвечать на неудобные вопросы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Публичные слушания бюджета Зауралья на 2018 год обернулись скандалом. Жители дотационного региона предложили чиновникам начать экономить с себя и прекратить покупать дорогие автомобили, передает корреспондент «URA.RU».

Начальник финуправления Курганской области Елена Лукашук доложила, что в 2018 году доходы областного бюджета составят 36,8 млрд рублей, расходы — 39,4 млрд рублей, дефицит — 2,6 млрд рублей. Во время обсуждения житель Кетовского района Евгений Кузнецов напомнил, что область накопила огромные долги и предложил рассказать, сколько средств идет на содержание депутатов и правительства. «Область в предбанкротном состоянии — 18 млрд рублей долгов, сколько миллиардов вы тратите на себя?» — задал он вопрос.

Евгений Кузнецов не в первый раз задает чиновникам неприятные вопросы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Елена Лукашук не смогла назвать цифры, отметив, что расходы внесены в различные разделы бюджета. «Я понял, что прятать вы умеете хорошо. Вы мне скажите, сколько миллиардов вы тратите на себя», — настаивал Кузнецов. Однако ответа он так и не добился. «Вчера подъехала к Кетовскому районному суду новейшая Toyota Camry — такая машина стоит 2,5 млн рублей», — привел пример Кузнецов, отметив, что на машине был правительственный номер из серии «ТТ».

«В 2017 году областной бюджет расходы по приобретению автомобилей не осуществлял», — заявила Елена Лукашук. Также она уточнила, что в настоящий момент госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд рублей.

Вице-спикер областной думы Марат Исламов, который вел слушания, добавил, что зарплату получают только освобожденные депутаты — спикер и его первый заместитель, а передвигаются все народные избранники на личных автомобилях. После окончания мероприятия Евгений Кузнецов рассказал «URA.RU», что видел, как из возмутившего его дорогого автомобиля на днях выходил осужденный за взятку экс-глава Кетовского района Александр Носков.

Чтобы выполнить все требования Минфина, дотационной Курганской области ранее пришлось отказаться от ряда льгот, в том числе предназначенных для сельских учителей.