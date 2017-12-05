Курганские учителя готовятся к забастовке из-за снижения зарплат

20:54 05 декабря 2017 0

Учителя готовы выйти на митинги и забастовки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские учителя создали забастовочный комитет и готовятся еще до Нового года выйти на акцию протеста. Ранее педагоги обратились с заявлением в суд на действия регионального правительства, которое лишило льгот сельских учителей. Жалобы на падающие доходы работники школ, которые отчаялись найти поддержку у местных властей, хотят отправить президенту и на федеральные телеканалы.

Зауральских педагогов лихорадит с июня 2017 года, когда стало известно, что по требованию Минфина дотационный регион должен отменить лишние льготы. В том числе — заменить стопроцентную оплату коммунальных услуг сельским учителям фиксированной суммой в 1200 рублей. При этом власти заверили педагогов, что все сэкономленные средства пойдут на увеличение им зарплат. Закон вступил в силу 1 сентября. В областном департаменте образования заявляют, что с тех пор доходы учителей не уменьшились, а вот у профсоюзов и в региональном отделении ОНФ число жалоб растет день ото дня.

Протест плохо поддается контролю через профсоюзы — учителя им не доверяют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лидер отраслевой федерации профсоюзов Елена Охапкина в разговоре с «URA.RU» признала, что от нововведения пострадало около 80% учителей. По ее словам, ситуация сильно отличается по районам области. Пока, по данным агентства, в суд обратились педагоги из Звериноголовского и Кетовского района. «Если будет принято решение в их пользу, исков будет больше», — предположила Охапкина.

Учителя готовы бастовать не только из-за отмены льгот, но и из-за общего снижения зарплат. По словам руководителя забастовочного комитета из села Звериноголовское Владимира Кочеулова, в районе уже второй год не выплачивается стимулирующая надбавка, которая составляла около 30% от дохода учителей. «Сейчас те учителя, кто ведет по 40 часов, получают 20 тысяч с копейками, у кого одна ставка — получают по 11-12 тысяч. Средней по региону зарплаты в 22 тысячи рублей у нас и близко нет!» — заверил Кочеулов. Педагоги требуют погасить задолженность за весь этот период и пересчитать им отпускные за 2017 год, поскольку уверены, что недополучили значительные суммы.

Зауральские учителя уезжают жить в другие регионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К акции протеста готовы подключиться две школы района и детский сад. Необходимые для начала процедуры документы во вторник, 5 декабря, организаторы передали директору школы. «Будет собрана примирительная комиссия, потом пройдет трудовой арбитраж, только потом мы сможем провести предупредительную забастовку на 2-3 дня», — рассказал о процедуре Кочеулов. Он заявил, что, если их требования не будут выполнены, в январе учителя готовы выйти на бессрочную забастовку.

«Мы не хотим обращаться за помощью к депутатам и профсоюзам, потому что они не хотят отстаивать наши интересы. Сытый голодного не разумеет», — говорит Кочеулов. Елена Охапкина подтвердила в разговоре с «URA.RU», что не поддерживает идею с забастовкой. По ее мнению, ситуация накаляется из-за неправильных действий местных властей. «Они раздули штат обслуживающего персонала и платят им из фонда оплаты труда учителей, хотя этих работников должны содержать муниципальные власти», — прокомментировала она. По ее данным, областные власти направляют в районы все положенные средства. «Где они растворяются — непонятно», — отметила Елена Охапкина.

Зарплаты у зауральских педагогов ниже, чем у соседей

«Нам поступают жалобы и от городских, и от сельских учителей, они сообщают о снижении стимулирующих выплат за классное руководство и проверку тетрадей. Суммы это, может быть, и небольшие, но существенные для учителей. У нас и так специалисты массово бегут работать на север, где зарплаты гораздо выше», — прокомментировала ситуацию эксперт регионального отделения ОНФ Мария Колчеданцева.

Заместитель руководителя областного департамента образования и науки Андрей Кочеров заверил «URA.RU», что все целевые показатели по зарплатам учителей в области выполняются. «Снижения не произошло», — отметил он. Также он заявил, что лично выедет в Звериноголовский район, чтобы встретиться с недовольными учителями.