15:30 07 декабря 2017 0

Александру Кондратову и Елене Лукашук пришлось отдуваться за все руководство области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновники в Курганской области спрогнозировали отток населения, и зауральцы согласились: с таким бюджетом в области жить никто не захочет. Публичные обсуждения бюджета и прогноза развития региона на 2018 год и плановый период до 2020 года закончились перепалкой чиновников и простых жителей, передает корреспондент «URA.RU».

Мероприятие началось с доклада о прогнозе социально-экономического развития области на 2018-20 годы, выступить с ним замгубернатора по экономическому развитию региона Сергей Чебыкин (он отравился на встречу с профсоюзами) доверил своему первому заму Александру Кондратову. Он рассказал, что значительного роста ВРП в области не прогнозируется (прирост от 1,8 до 1,4% в год). Чуть лучше будет себя чувствовать промышленность (за три года планируется рост на 6,7%), а вот в сельском хозяйстве рост производства замедлится и достигнет 101% к 2020 году.

По прогнозам, число жителей Зауралья к 2020 году сократится более чем на 25 тысяч человек — до 824,6 тысяч.

Несмотря на то, что инфляция замедлится, а средняя зарплата, как планируется, вырастет к 2020 году до 22,6 тысячи рублей, реальные доходы будут снижаться и зафиксируются на отметке в 100% от уровня предыдущего года лишь через три года. При этом число бедного населения области немного уменьшится и составит в итоге около 18%.

Отток населения продолжится, а доходы вырастут незначительно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Какова ключевая цель прогноза? Мы планируем выйти на профицитный бюджет, увеличить благосостояние людей», — поинтересовался руководитель фракции КПРФ в областной думе Василий Кислицын. Александр Кондратов пояснил, что цели ставятся в стратегии развития, а прогноз должен быть по возможности реальным. «Если мы будем закладывать прирост населения, а будет отток, мы будем себя обманывать», — добавил он.

«Вот вы говорите, доходы 22 тысячи рублей, а где моя пенсия в восемь тысяч рублей? — поинтересовался пенсионер из Кургана. — Что делать в Кургане и Курганской области, чтобы народ обратно пришел к нам?» Пояснив, что указан средний по области доход, Кондратов напомнил, что в настоящее время растет население всего около десятка городов России, во всех остальных регионах наблюдается отток.

«Мы говорим, что нужно удерживать население, у нас в Далматовском районе стоит вопрос о закрытии училища, родильное отделение закрыли», — посетовал житель района.

Вернулись зауральцы к больной теме образования и после доклада начальника финуправления Елены Лукашук, которая рассказала о параметрах будущего бюджета и запланированных расходах. Депутат Притобольной районной думы Владимир Ерофеев задал вопрос о финансировании, которое выделяет областной бюджет на питание школьников из малообеспеченных семей. «Дети вынуждены питаться на 20 рублей в день при том, что питание детей в школах Кургана стоит около 50 рублей. Что, им есть хочется меньше?» — возмутился он. Специалист финуправления пояснила, что область выделяет сколько может, а остальное вправе добавить муниципалитет. Владимир Ерофеев отметил, что уже есть решение суда о том, что нарушаются нормативы, а ответа от депутата своего округа Марата Исламова они так и не дождались.

Жителей региона волнуют демография и проблемы образования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также Владимир Ерофеев поднял вопрос с подвозом учащихся в СПТУ в Звериноголовском районе и отмене им минимальной стипендии в 490 рублей. «Вот так мы боремся с оттоком населения», — поддержали его зауральцы, которые пришли на слушания.

Житель Кетовского района Евгений Кузнецов добавил градус обсуждению, задав вопрос о том, сколько расходов в бюджете заложено на содержание правительства и депутатов. Впрочем, ответа он так и не получил. «Признайте, что регион — банкрот и нужно вводить внешнее управление», — предложил он.

Лукашук уточнила, что в настоящий момент долг составляет 16,6 млрд рублей и копится он с 2011 года и связан с реализацией указов президента. «У нас расходы с 2012 увеличились на 12 миллиардов рублей, доходы с такой прогрессией у нас не растут», — отметила она и добавила, что с подобными сложностями сталкиваются все регионы.

В завершении Лукашук рассказала по просьбе присутствующих, какие меры принимаются по уменьшению госдолга. «Принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов и о выделении бюджетных кредитов на погашение рыночных заимствований. Пока это только в перспективе», — отметила начальник финуправления.

Параметры бюджета будущего года продолжают уточняться, принять его во втором чтении областная дума должна в конце декабря.