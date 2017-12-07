16:07 07 декабря 2017 0

Мать пострадавшего утверждает, что за детьми плохо следят Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» батутного центра Mad Monkey

В травматологическое отделение ЦГБ Ноябрьска 6 декабря поступил подросток со сложным переломом ноги. Это уже не первый случай получения травм в ноябрьском батутном центре Mad Monkey, неофициально подтвердили «URA.RU» в ЦГБ Ноябрьска.

Сотрудники городского ОМВД России начали проверку по факту получения травмы несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе ведомства. Еще один десятилетний ребенок лежит в «травме» с 19 ноября с осколочным переломом бедра. Его мать Наталья Гермус рассказала корреспонденту «URA.RU», что сын получил сложный перелом во время празднования дня рождения, ему сделана операция.

По ее словам, когда сын кричал о помощи, его не слышали инструкторы, занятые своими телефонами. Дети, которые вместе с ним отмечали день рождения, помогли вытащить мальчика с батутов и обратить внимание персонала на травму. Женщина подчеркнула, что сотрудники центра не знают, как оказывать первую помощь пострадавшим, также там отсутствует медпункт. При этом ждать скорую помощь в промзону, где находится центр, долго.

Корреспонденту «URA.RU» заявили в Mad Monkey, что персонал имеет достаточную квалификацию. «У нас в будни два инструктора, в выходные четыре, и я еще присматриваю. Мы инструктируем детей перед тем, как они попадут в батутный зал. Все инструкторы подготовлены, в том числе для оказания первой помощи. Бывает, что дети жалуются родителям, что наши инструкторы ругают, их и мы выслушиваем претензии от них потом», — отметил менеджер центра Петр Родионов. При этом он признал, что за полтора года работы было пять случаев сложных травм.

Один из таких пострадавших Станислав Замотай рассказал «URA.RU», что он сломал пятку на батутах в центре Mad Monkey и подал в суд на возмещение ущерба. Суд присудил в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб 205 тысяч рублей. ИП Дмитриева Т.В., на которую оформлен центр, подавала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, но окружной суд оставил решение Ноябрьского городского суда без изменений. Сейчас Станислав Замотай добивается возбуждения исполнительного производства.