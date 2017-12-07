В Кремле исключили риск для репутации от работы вице-премьера Виталия Мутко, которому поручили заняться вопросом не допущенных к Олимпийским играм российских спортсменов.
На вопрос о репутационных издержках отрицательно ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не будет. Это российское правительство. Не забывайте, что Мутко является заместителем главы правительства. Меры как раз рождаются в недрах правительства, в недрах кабинета министров», — подчеркнул он, передает РБК.
Песков при этом отметил, что окончательное решение по спонсорской поддержке тех атлетов, которые будут допущены к Олимпиаде-2018, пока отсутствует, «потому что сохраняется большое число вопросов».
Ранее стало известно, что российское правительство поддержит спортсменов, отстраненных от Игр. О материальной и юридической помощи заявил Мутко, отмечала «Национальная служба новостей».