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07 декабря 2017
20:15  07 декабря 2017 0

В Кремле исключили репутационный ущерб от работы Мутко

Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
Ситуацию с Мутко прокомментировал ПесковФото: Антон Белицкий © URA.RU
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В Кремле исключили риск для репутации от работы вице-премьера Виталия Мутко, которому поручили заняться вопросом не допущенных к Олимпийским играм российских спортсменов.

На вопрос о репутационных издержках отрицательно ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не будет. Это российское правительство. Не забывайте, что Мутко является заместителем главы правительства. Меры как раз рождаются в недрах правительства, в недрах кабинета министров», — подчеркнул он, передает РБК.

Песков при этом отметил, что окончательное решение по спонсорской поддержке тех атлетов, которые будут допущены к Олимпиаде-2018, пока отсутствует, «потому что сохраняется большое число вопросов».

Ранее стало известно, что российское правительство поддержит спортсменов, отстраненных от Игр. О материальной и юридической помощи заявил Мутко, отмечала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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