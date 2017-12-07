Бывшей жене Джигарханяна предъявили обвинение

20:47 07 декабря 2017 0

С Виталины Цымбалюк-Романовской взяли подписку о невыезде Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Следователи предъявили обвинение пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, бывшей жене артиста Армена Джигарханяна. Об этом заявил его адвокат Евгений Парфенов.

«Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», — цитирует юриста «Национальная служба новостей». В связи с этим с экс-супруги Джигарханяна взяли подписку о невыезде.

Позже Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию об этом. Она сообщила, что ни ей, ни ее адвокату ничего об этом не известно, никаких обвинений со стороны СК предъявлено не было, передает ТАСС. Ранее в кабинете в кабинете актера в театре обнаружили подслушивающую аппаратуру. В связи с этим завели уголовное дело, но фигурантов пока нет.