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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:50  07 декабря 2017 0

Курганцы смогут бесплатно получить елки к Новому году

Подготовка к Новому году, продажа елок Курган, елки
Недобросовестные продавцы останутся без товараФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана ввели новое правило продажи елок. Все желающие смогут получить новогоднее дерево абсолютно бесплатно, если торговая точка не будет иметь соответствующих документов на продажу. Об этом рассказал руководитель администрации города Андрей Потапов.

Мэр Сергей Руденко при этом призвал курганцев самостоятельно интересоваться у продавцов документами и лицензией на продажу елок. Власти, в свою очередь, создадут специальные группы, которые займутся выявлением недобросовестных продавцов с первого дня новогодних базаров. Они начнут работать 15 декабря, сообщается на официальном сайте города.

Как писало «URA.RU», ранее в Кургане горку установили на голом асфальте из-за отсутствия снега. В пресс-службе мэрии уверены, что такие погодные условия не скажутся на празднике.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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