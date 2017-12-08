06:55 08 декабря 2017 0

Пока «Союз-5» имеет лишь одноразовый вариант Фото: Роскосмос

Ракетно-космические концерны «Энергия» и «Прогресс» приступили к разработке отечественной многоразовой ракеты-носителя среднего класса. Унифицированная с одноразовыми «Союзами», она должна стать российским ответом на американский Falcon, и позволит сохранить конкурентоспособность в области космических запусков.

Как сообщают «Известия», пока речь идет о многоразовом применении первой ступени уже спроектированной ракеты «Союз-5». В ближайшие дни документация на ракету, которая заменит в среднем классе российско-украинский носитель «Зенит», будет представлена в «Роскосмос». Ракета будет способна стартовать со всех российских космодромов.

Тем не менее главным фактором, который будет учитываться при создании многоразовой ракеты — ее экономическая целесообразность. Так, необходимо будет определить, сколько будет стоить подготовка многоразовых компонентов к следующим запускам. Кроме того, многоразовость повлияет на грузоподъемность носителя для самостоятельной посадки необходимо резервировать порядка 30% топлива, заправленного на старте. Впрочем, специалисты не исключают и вариант приземления многоразовых элементов на парашютных системах.

Отметим, в настоящее время корпорация SpaceX Илона Маска контролирует порядка 20% космических запусков на международном рынке государственных и частных заказов. Примерно такая же доля принадлежит российской госкорпорации «Роскосмос».