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08 декабря 2017
07 декабря 2017
07:37  08 декабря 2017 0

Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин собирается идти на четвертый президентский срокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предвыборный штаб главы государства Владимира Путина, который объявил о выдвижении на президентские выборы-2018, возглавит чиновник, а не известная личность, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-глава АП Сергей Иванов. Однако политик отказался называть фамилии кандидатов, заявив, что не знает их.

Как стало известно «Коммерсанту» из собственных источников, на должность рассматривают две кандидатуры — глава АП Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Кроме того, обсуждается идея назначить в штаб кураторов нескольких направлений, например, экономика и развитие гражданского сектора.

В этот раз политики решили отказаться от организации штаба общественной поддержки. Ожидается, что будет создана инициативная группа (не менее 500 человек), которая выдвинет Путина кандидатом. В нее войдут представители различных общественных групп и сред, а также партийцы и члены центрального штаба ОНФ.

В случае победы на выборах-2018 для Владимира Путина начнется уже четвертый президентский срок. На прошлых выборах в 2012 году штаб Путина возглавлял режиссер Станислав Говорухин.

Как писало «URA.RU», 7 декабря Владимир Путин сообщил, что пока не принял решения по поводу кандидатуры на пост главы штаба.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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