{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
22:33  06 декабря 2017 0

Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Он пока не определился с помощниками в проведении предвыборной кампанииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба на выборах в марте 2018 года. Он сообщил, что пока что не принял решения по поводу кандидатуры на этот пост.

«Я подумаю. Нет еще», — ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, передает RT. Ранее он сообщил о том, что намерен в четвертый раз принять участие в предвыборной гонке.

Решение Путина участвовать в выборах поддержала партия «Единая Россия» и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Еще один возможный кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что в таком случае Владимир Путин наберет больше всех голосов и победит, «как всегда».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров