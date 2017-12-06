22:33 06 декабря 2017 0

Он пока не определился с помощниками в проведении предвыборной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о главе своего предвыборного штаба на выборах в марте 2018 года. Он сообщил, что пока что не принял решения по поводу кандидатуры на этот пост.

«Я подумаю. Нет еще», — ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, передает RT. Ранее он сообщил о том, что намерен в четвертый раз принять участие в предвыборной гонке.

Решение Путина участвовать в выборах поддержала партия «Единая Россия» и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Еще один возможный кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что в таком случае Владимир Путин наберет больше всех голосов и победит, «как всегда».