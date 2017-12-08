Фотография была сделана с помощью телескопа Хаббл
Любителей эзотерики напугал астрономический снимок NASA, опубликованный на официальном интернет-ресурсе космического агентства 6 декабря. Они углядели в изображении туманности Карина, удаленной от Земли на 7,5 тысячи световых лет, признаки грядущего Апокалипсиса.
Фотография была сделана с помощью телескопа «Хаббл». На снимке запечатлена так называемая туманность Карина — пылевой столб длиной в два световых года. Внутри него находится молодая звезда Herbig-Haro 666, излучающая мощные струи.
Эзотерики разглядели в космическом объекте образ всадника Апокалипсиса и назвали его «Осью Дьявола», пишет телеканал 360. Не меньше нумерологов напугало число 666 в названии молодой звезды — оно считается дьявольским.