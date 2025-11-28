В Киеве прогремел взрыв и начался пожар
28 ноября 2025 в 21:51
Предварительно, взрыв произошел на АЗС
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Киеве 28 ноября прогремел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
«По предварительным данным, инцидент мог произойти на одной из автозаправочных станций города», — сообщает ТАСС. Причины взрыва на данный момент неизвестны.
На месте пожара работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах ущерба пока не поступала.
