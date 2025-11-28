Бойца СВО лишили гражданства из-за старой ошибки чиновников

По словам матери бойца, теперь он якобы является «гражданином Вселенной» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Находящегося в зоне спецоперации бойца ВС РФ лишили российского гражданства из-за ошибки чиновников, которая произошла много лет назад. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на слова матери военнослужащего.

«Мать бойца СВО получила извещение, согласно которому ее сын, участвующий в боевых действиях, лишился гражданства России. Основание: ошибка, которую совершил чиновник, когда мальчику было семь лет. Так боец, получивший ранения и награды, превратился в „гражданина Вселенной“», — сказано в материале.

Военнослужащий родился в Казахстане. Его мать, гражданка России, некоторое время проживала с гражданским супругом в другой стране. В возрасте шести лет мальчик вместе с матерью переселился в Саратовскую область.

Согласно информации издания, первоначально ребенку оформили вид на жительство, а через год предоставили гражданство, о чем была сделана запись в свидетельстве о рождении. В 14 лет на основании этого документа он получил российский паспорт. В 20 лет военнослужащий обновил удостоверение личности и оформил загранпаспорт.

Когда молодому человеку было 22 года, он подписал контракт с Минобороны и в 2023 году был направлен в зону СВО. В ходе боевых действий он несколько раз получал ранения. Зимой 2024 года он был эвакуирован с линии фронта для прохождения лечения. Из документов у него была только справка, поскольку паспорт был утрачен во время выполнения боевых заданий.

Согласно заявлению матери военнослужащего, паспорт был заменен, однако спустя несколько месяцев, летом 2024 года, когда боец уже вновь находился в зоне СВО, он получил уведомление о прекращении гражданства Российской Федерации и аннулировании паспорта. Причиной стало то, что миграционная служба признала отметку о российском гражданстве в свидетельстве о рождении ошибочной.

«Как-то так получается, что он у меня теперь не гражданин Российской Федерации, а гражданин Вселенной. Как-то это [лишение гражданства], знаете, несправедливо и неправильно», — рассказала мать военнослужащего.

По инициативе работников МВД женщина обратилась в консульство Казахстана, однако получила отказ в помощи. В консульстве пояснили, что не могут содействовать, так как упомянутый участник СВО являлся гражданином РФ, а не Республики Казахстан. После этого гражданка России обратилась в суд.