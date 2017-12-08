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Главные новости Тюменской области
15:11  08 декабря 2017 0

В Тюмени водители получают штрафы из-за сбоя видеокамер. ФОТО

Виды ПГТ Пойковский, пешеходный переход, светофор с озвучкой
Тюменцы запутались в работе светофора на странном перекресткеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тюмени в соцсетях спорят, как правильно проезжать перекресток улиц Пермякова и Широтной. Установленная здесь система видеофиксации исправно замечает нарушения, необъяснимые для автолюбителей. Правозащитники уверены, что виной всему неправильная работа камер наблюдения.

На форуме сайта Car72.ru житель Тюмени рассказал, что на перекрестке Пермякова — Широтной можно делать поворот направо как из крайнего, так и из среднего ряда. Для поворота есть отдельный сигнал, разрешающий движение направо.

Мужчина 24 октября поворачивал из средней полосы, ориентируясь на зеленую стрелку. Но система обратила внимание только на красный сигнал основного светофора, запрещающий движение прямо. В итоге водителю выписал штраф за проезд на красный свет. «За что тогда камера мне выписала штраф? Что я нарушил при повороте?» — задался вопросом горожанин.

Пример поворота с двух полос на перекрестке
Фото: car72.ru

В комментариях водители называют перекресток «коварным», указывая, что тюменец не единственный, кто запутался в движении. «Там же по стрелке только с крайнего правого можно поворачивать, а если со второго — то только вместе с основным зеленым», — написал один из пользователей. «Что за новое правило? Если горит стрелка направо, то и из второго ряда можно направо поворачивать», — ответил другой комментатор.

«Таких „коварных“ рядов очень много! Вы хотите сказать, что должно быть две стрелки на светофоре в таком случае? Например, если ряд будет только направо, а основной светофор прямо и налево, тогда как быть?» — недоумевает еще один комментатор.

По снимкам видно, что стрелка направо действительно горит зеленым светом
Фото: car72.ru

Уральский защитник прав автомобилистов Максим Едрышов в беседе с «URA.RU» сказал, что если на красной лампе светофора нет контура стрелки направо, то водители обоих рядов могут ориентироваться на зеленую стрелку.

«Похоже, что камера не отслеживает, в каком направлении движется машина, а только реагирует на пересечение стоп-линии. Это явный „косяк“ центра автоматической фиксации нарушений ПДД со стороны тюменской автоинспекции», — сказал Едрышов.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области «URA.RU» обещали дать комментарий позднее.

Сергей Дианов
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