Тюменец до смерти забил своего приятеля черенком от топора
Уголовное дело передано в суд
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тобольске 57-летний местный житель до смерти забил своего приятеля черенком от топора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.
«В процессе ссоры обвиняемый применил физическую силу, нанеся потерпевшему многочисленные удары руками. А впоследствии продолжил избиение, используя деревянную рукоятку топора», — отмечено в сообщении.
Мужчина бил черенком своего знакомого по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице Тобольска. Следствием собрана достаточная доказательственная база по данному уголовному делу. Информация передана в суд для дальнейшего рассмотрения дела по существу.
Ранее в Тобольске произошел инцидент с участием вооруженного топором мужчины, который устроил погром в здании центра занятости и торговом центре «Плаза». Тогда сотрудники охраны задержали злоумышленника до прибытия правоохранительных органов, пострадавших при этом инциденте не было.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!