Тюменец до смерти забил своего приятеля черенком от топора

Уголовное дело передано в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске 57-летний местный житель до смерти забил своего приятеля черенком от топора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

«В процессе ссоры обвиняемый применил физическую силу, нанеся потерпевшему многочисленные удары руками. А впоследствии продолжил избиение, используя деревянную рукоятку топора», — отмечено в сообщении.

Мужчина бил черенком своего знакомого по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице Тобольска. Следствием собрана достаточная доказательственная база по данному уголовному делу. Информация передана в суд для дальнейшего рассмотрения дела по существу.

Продолжение после рекламы