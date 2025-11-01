Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюменец до смерти забил своего приятеля черенком от топора

Тюменец предстанет перед судом за убийство знакомого топором
01 ноября 2025 в 15:08
Уголовное дело передано в суд

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тобольске 57-летний местный житель до смерти забил своего приятеля черенком от топора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

«В процессе ссоры обвиняемый применил физическую силу, нанеся потерпевшему многочисленные удары руками. А впоследствии продолжил избиение, используя деревянную рукоятку топора», — отмечено в сообщении.

Мужчина бил черенком своего знакомого по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице Тобольска. Следствием собрана достаточная доказательственная база по данному уголовному делу. Информация передана в суд для дальнейшего рассмотрения дела по существу.

Ранее в Тобольске произошел инцидент с участием вооруженного топором мужчины, который устроил погром в здании центра занятости и торговом центре «Плаза». Тогда сотрудники охраны задержали злоумышленника до прибытия правоохранительных органов, пострадавших при этом инциденте не было.

