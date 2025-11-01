Из России выдворят пятерых мигрантов, незаконно находившихся в Тюмени

Мигрантов обнаружили в кафе и клубах города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени полиция задержала 12 нелегальных мигрантов в кафе и клубах. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«В ходе вечернего рейда сотрудники полиции и Росгвардии проверили ряд развлекательных заведений в областном центре и выявили 12 нелегальных мигрантов. В отношении пяти иностранцев, не имевших разрешительных документов, вынесены постановления о выдворении из России», — отмечено в сообщении ведомства.

Один иностранец получил штраф за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Еще один иностранный гражданин привлечен к ответственности за уклонение от прохождения иммиграционного контроля.

Продолжение после рекламы