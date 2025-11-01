Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Из России выдворят пятерых мигрантов, незаконно находившихся в Тюмени

12 нелегальных мигрнатов выявили в Тюмени
01 ноября 2025 в 13:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мигрантов обнаружили в кафе и клубах города

Мигрантов обнаружили в кафе и клубах города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени полиция задержала 12 нелегальных мигрантов в кафе и клубах. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«В ходе вечернего рейда сотрудники полиции и Росгвардии проверили ряд развлекательных заведений в областном центре и выявили 12 нелегальных мигрантов. В отношении пяти иностранцев, не имевших разрешительных документов, вынесены постановления о выдворении из России», — отмечено в сообщении ведомства.

Один иностранец получил штраф за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Еще один иностранный гражданин привлечен к ответственности за уклонение от прохождения иммиграционного контроля.

Продолжение после рекламы

Ранее в ходе рейдов на строительных объектах и рынках города выявлено 87 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Десяти из них назначено административное выдворение за пределы России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал