Из России выдворят пятерых мигрантов, незаконно находившихся в Тюмени
Мигрантов обнаружили в кафе и клубах города
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени полиция задержала 12 нелегальных мигрантов в кафе и клубах. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«В ходе вечернего рейда сотрудники полиции и Росгвардии проверили ряд развлекательных заведений в областном центре и выявили 12 нелегальных мигрантов. В отношении пяти иностранцев, не имевших разрешительных документов, вынесены постановления о выдворении из России», — отмечено в сообщении ведомства.
Один иностранец получил штраф за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Еще один иностранный гражданин привлечен к ответственности за уклонение от прохождения иммиграционного контроля.
Ранее в ходе рейдов на строительных объектах и рынках города выявлено 87 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Десяти из них назначено административное выдворение за пределы России.
