В Сеть попала необычная видеозапись, сделанная террористами в Сирии. На ней экипаж самодельного танка, попавшего в окружение сирийских военных и проиранских вооруженных формирований, пытается вырваться из огневого мешка и гибнет от прямого попадания снаряда.
Съемку произвели сами члены ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) на камеру GoPro в сентябре, пишет Life.ru. Запись опубликовал ливанский военный канал «Аль-Иалям аль-Харбий». На двухминутном видео боевик с рацией и автоматом в руках отдает последние приказы своему небольшому подразделению.
Игиловцы на самодельной бронетехнике не могли долго противостоять наступлению и были уничтожены. Последние кадры зафиксировали разрыв снаряда, после чего запись прервалась.