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08 декабря 2017
19:14  08 декабря 2017 0

Террористы ИГИЛ сняли собственную смерть от сирийских снарядов. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Съемка была сделана в сентябреФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сеть попала необычная видеозапись, сделанная террористами в Сирии. На ней экипаж самодельного танка, попавшего в окружение сирийских военных и проиранских вооруженных формирований, пытается вырваться из огневого мешка и гибнет от прямого попадания снаряда.

Съемку произвели сами члены ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) на камеру GoPro в сентябре, пишет Life.ru. Запись опубликовал ливанский военный канал «Аль-Иалям аль-Харбий». На двухминутном видео боевик с рацией и автоматом в руках отдает последние приказы своему небольшому подразделению.

Игиловцы на самодельной бронетехнике не могли долго противостоять наступлению и были уничтожены. Последние кадры зафиксировали разрыв снаряда, после чего запись прервалась.

Семен Гринберг
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