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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Пермского края
20:31  08 декабря 2017 0

В Пермском крае грядут выборы. Ожидается протестное голосование

Выборы губернатора в Пермском крае. Пермь
Под Новый год Пермский край вновь готовится к выборамФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Протестный поселок Майский готовится к выборам. Кандидатам от «партии власти» составят конкуренцию 12 оппозиционеров и 12 самовыдвиженцев.

В ближайшее воскресенье, 10 декабря, в Пермском крае пройдут досрочные выборы. Новый состав совета депутатов будут выбирать в Майском сельском поселении (Краснокамский район). Прежний состав стал нелегитимен и был распущен: двое ушли, а еще двоих лишили мандатов по требованию прокуратуры.

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Территория известна своими протестными настроениями. Из-за бедственного положения основного предприятия — государственного свинокомплекса «Пермский» (один из крупнейших производителей свинины в стране) — местные жители с прошлого года проводят пикеты и митинги. В прошлом году на выборах в Заксобрание голосование в поселке было протестным, благодаря чему в региональный парламент по спискам КПРФ прошел бывший спикер Земского собрания Краснокамского района Игорь Малых. Сейчас скандальный свинокомплекс после ухода арендатора в лице омской группы компаний «Синергия» находится под прямым управлением правительства региона.

Выборы пройдут в двух округах (в каждом — по пять мандатов). За власть в Майском борются семь кандидатов от «Единой России», девять представителей ЛДПР, два эсера, коммунист и 12 самовыдвиженцев.

Итог голосования в Майском, вероятно, будет неоднозначным — полагает политтехнолог Дмитрий Логинов. При этом оппозиционные партии отнеслись к кампании аморфно — коммунисты и эсеры практически никого не выставили, ЛДПР сделала ставку на молодежь, а «Яблоко» вообще проигнорировало выборы. «Майский — это поселок с крупным предприятием, где нужно отыгрывать позиции, тем более на досрочных выборах. Но в случае объединения Краснокамска и района, избранные депутаты просидят в своих креслах меньше года. В данном случае, действует исключительно правовая норма, по которой нужно было избрать совет депутатов поселения», — говорит собеседник «URA.RU».

Также 10 декабря в Гайнском районе пройдут довыборы совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения. Здесь участвуют пять единороссов, шесть кандидатов от ЛДПР и семь самовыдвиженцев.

Стефан Савелли
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© Служба новостей «URA.Ru»
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