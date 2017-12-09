США расскажут России о готовящихся терактах

01:27 09 декабря 2017 0

США заинтересованы, чтобы ЧМ-2018 прошел в обстановке безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенные Штаты Америки сообщат России о готовящихся терактах на ее территории, если у страны появится информация о соответствующей угрозе, заявил глава контртеррористического центра США Николас Расмуссен.

«Прежде всего, хочу сказать, что если у нас будет информация о террористической угрозе, которая может затрагивать другую страну, не только наших партнеров, а любую страну в мире, мы поделимся ей. Мы относимся к этому очень серьезно», — цитирует RT выступление Расмуссена в Центре Карнеги в Вашингтоне.

Тем не менее, как добавил американский военный чиновник, США не имеют возможности ежедневно поддерживать контакт и обмениваться информацией в области борьбы с терроризмом как с РФ, так и с другими странами. Основная часть работы по этому направлению сейчас ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Николас Расмуссен также отметил, что США заинтересованы в том, чтобы мундиаль прошел в обстановке безопасности, несмотря на то, что страна не будет участвовать в играх.