В Кургане состоялась региональная конференция партии «Единая Россия». Единороссы изменили состав политсовета партии и избрали делегатов на общероссийский съезд, передает корреспондент «URA.RU».
Выступая перед делегатами съезда, губернатор Курганской области Алексей Кокорин озвучил результаты свежего соцопроса, который проводился в области. «Пятьдесят пять процентов — такого рейтинга практически не было никогда», — отметил он заслуги партии. Глава региона напомнил, что в ближайшее время стоит серьезная задача — привлечь избирателей на выборы президента, при этом выборы должны быть «чистыми», а явка — сугубо добровольной.
Координаторы партийных проектов отчитались о выполнении партийных программ, после чего делегаты проголосовали за перестановки в политсовете партии. В ходе плановой ротации из органа исключили бывшего руководителя пресс-службы губернатора Дмитрия Серова (он сейчас работает заместителем директора департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя). Также из политсовета исключили депутата областной думы Владимира Сажина. По результатам тайного голосования новыми членами партийного руководящего органа стали депутат областной думы Максим Харлов и его коллега из Курганской городской думы Игорь Прозоров.