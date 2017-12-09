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Главные новости Курганской области
13:46  09 декабря 2017 0

В Зауралье из руководства «Единой России» исключили бывшего идеолога губернатора

Конференция
На конференцию приехали предствители всех районов Курганской областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане состоялась региональная конференция партии «Единая Россия». Единороссы изменили состав политсовета партии и избрали делегатов на общероссийский съезд, передает корреспондент «URA.RU».

Выступая перед делегатами съезда, губернатор Курганской области Алексей Кокорин озвучил результаты свежего соцопроса, который проводился в области. «Пятьдесят пять процентов — такого рейтинга практически не было никогда», — отметил он заслуги партии. Глава региона напомнил, что в ближайшее время стоит серьезная задача — привлечь избирателей на выборы президента, при этом выборы должны быть «чистыми», а явка — сугубо добровольной.

Конференция "Единой России". Курган, конференция единой россии
Единороссы выбрали делегатов на съезд в Москве
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Координаторы партийных проектов отчитались о выполнении партийных программ, после чего делегаты проголосовали за перестановки в политсовете партии. В ходе плановой ротации из органа исключили бывшего руководителя пресс-службы губернатора Дмитрия Серова (он сейчас работает заместителем директора департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя). Также из политсовета исключили депутата областной думы Владимира Сажина. По результатам тайного голосования новыми членами партийного руководящего органа стали депутат областной думы Максим Харлов и его коллега из Курганской городской думы Игорь Прозоров.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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