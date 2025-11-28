Зеленский готовит «экзамен» для украинских министров
Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести оценку действующих министров страны на «соответствие вызовам». Об этом он сообщил в обращении в telegram-канале.
«Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны», — заявил Зеленский.
Среди главных задач в ближайшее время он выделил принятие бюджета Украины на 2026 год, а также выдвижение кандидатур на должности министров энергетики и юстиций.
В этом же обращении Зеленский подтвердил увольнение главы своего Офиса Андрея Ермака. Он также анонсировал полную «перезагрузку» украинской администрации
