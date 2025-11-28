Флаг развернул один из слушателей, после чего охранник мероприятия забрал его и спрятал Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), который ранее покинул Россию, запретил демонстрировать украинский флаг на своих концертах. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Моргенштерн* запретил флаг Украины на своих концертах», — сказано в сообщении. Его публикует Shot.

Инцидент, который побудил рэпера принять такое решение, произошел в ходе концертного выступления в испанском городе Аликанте. Один из присутствующих на мероприятии развернул флаг Украины. Однако сотрудник охраны оперативно конфисковал его, свернул и убрал.

Ранее департамент миграции Литвы сообщил о включении Моргенштерна* в список лиц, нежелательных для пребывания в республике. Вследствие этого артисту запрещен въезд на территорию страны и проведение концертных выступлений. Ограничение вступило в силу немедленно и будет оставаться в силе на протяжении десяти лет.