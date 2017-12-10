Американцы оценили шансы в войне с Россией

09:31 10 декабря 2017 0

Армия США «может проиграть следующую войну», считают аналитики Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вооруженные силы США недостаточно подготовлены для того, чтобы выиграть в случае войны с Россией или Китаем. Об этом заявили специалисты американской научно-исследовательской корпорации RAND.

Эксперты одного из ведущих аналитических центров оценили позиции американских военных в Восточной Азии и в Европе и пришли к выводу, что в последние годы Москва и Пекин существенно усилили свои войска, передает «Экономика сегодня».

«Говоря прямо, указанные в этом докладе оценки показывают, что армия США может, при правдоподобных допущениях, проиграть следующую войну… несмотря на то что она превосходит Китайские вооруженные силы в соотношении 2,7 к 1 и российские — 6 к 1, — отмечают аналитики. — Нашей нации нужно что-то лучше этого».

Исследовательский центр RAND — некоммерческая организация, которая занимается анализом состояния национальной обороны по заказам правительственных организаций с начала 1950-х годов.