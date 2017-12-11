Цена новогодних выступлений Бузовой резко выросла

03:12 11 декабря 2017 0

Еще месяц назад телеведущая была готова выступить за полтора миллиона рублей Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Российская поп-певица и ведущая Ольга Бузова в преддверии Нового года подняла цену на свои выступления. Теперь музыкальные хиты можно будет услышать не дешевле, чем за два с половиной миллиона рублей.

Отмечается, что в ноябре этого года, Бузова была готова провести корпоратив за полтора миллиона рублей, а исполнение песен оценивалось в 850 тыс. рублей. Директор певицы Арам Арчер заявил, что такой рост в цене обусловлен востребованностью телеведущей. Кроме этого, специального для таких мероприятий, они приобрели собственную дорогую концертную аппаратуру и набрали команду профессионалов, передает Life.

Арчер отметил, что к основной программе Бузовой в качестве ведущей, будут прилагаться в подарок 2-3 песни в ее исполнении. Также он добавил, что в текущем году уже запланировано пять корпоративов, но в новогоднюю ночь певица выступать не будет.