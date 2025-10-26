В России началась шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать немного дольше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шестидневная рабочая неделя стартовала в России в понедельник, 27 октября, и продлится до субботы включительно. Изменения связаны с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября, как следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации. Это решение затрагивает всех работников, у которых стандартная пятидневная рабочая неделя и регламентированный график.

В правительстве пояснили, что перенос выходного производится для более рационального использования праздничных и выходных дней в 2025 году. Таким образом, эта неделя окажется длиннее, а россияне получат возможность отдохнуть три дня подряд. Непрерывные выходные выпадут на 2, 3 и 4 ноября, совпав с празднованием Дня народного единства. Этот государственный праздник установлен федеральным законом от 2004 года и ежегодно отмечается 4 ноября. Смена календаря затронет учебные заведения, промышленные предприятия и государственные учреждения, график работы которых будет скорректирован на этот период.