В России началась шестидневная рабочая неделя
Россияне будут работать немного дольше
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Шестидневная рабочая неделя стартовала в России в понедельник, 27 октября, и продлится до субботы включительно. Изменения связаны с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября, как следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации. Это решение затрагивает всех работников, у которых стандартная пятидневная рабочая неделя и регламентированный график.
В правительстве пояснили, что перенос выходного производится для более рационального использования праздничных и выходных дней в 2025 году. Таким образом, эта неделя окажется длиннее, а россияне получат возможность отдохнуть три дня подряд. Непрерывные выходные выпадут на 2, 3 и 4 ноября, совпав с празднованием Дня народного единства. Этот государственный праздник установлен федеральным законом от 2004 года и ежегодно отмечается 4 ноября. Смена календаря затронет учебные заведения, промышленные предприятия и государственные учреждения, график работы которых будет скорректирован на этот период.
День народного единства в России традиционно сопровождается массовыми мероприятиями, памятными акциями и церемониями. Работодатели должны учитывать изменения в трудовых графиках и своевременно информировать сотрудников о переносе выходных дней. В Минтруде напоминают, что подобная практика применяется ежегодно для создания «длинных» уикендов в честь государственных праздников.
