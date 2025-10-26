Россия и Южная Корея готовятся восстановить авиасообщение

Вопрос возобновления прямых авиарейсов остается актуальным и с другими странами: ранее российские власти сообщили, что переговоры о восстановлении перелетов с США могут затянуться до конца октября 2025 года, при этом Москва уже направила Вашингтону конкретные предложения, однако реакции пока не получила. Как и в случае с Южной Кореей, российские представители подчеркивают важность прямого авиасообщения для развития деловых и гуманитарных связей.