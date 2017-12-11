{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
10:40  11 декабря 2017 3

«Люди Путина» раскритиковали качество ямальских дорог. ФОТО

Ямальские дороги покрыты слоем снега и льдаФото с сайта onf.ru

Представители Общероссийского народного фронта и сотрудники Госавтоинспекции оценили состояние дорог Салехарда. Многочисленные жалобы горожан в социальных сетях подтвердились. Дороги покрыты снегом и льдом, Местами уже образовалась глубокая колея.

«К сожалению, везде оказались превышены допустимые показатели. А на некоторых улицах высота снежной корки составила почти 20 см и на дорогах образовалась колея. Кроме того, у горожан имеются претензии к уборке снега и наледи возле пешеходных переходов. Будем добиваться, чтобы коммунальные службы более ответственно подходили к выполнению своей работы», — заявил член ямальского штаба ОНФ Алексей Тарагупта.

Он также подчеркнул, что активисты держат на контроле исполнение указа президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о снижении смертности в результате ДТП до 10,6 случая на 100 тысяч населения к 2018 году. Итоги работы в этом направлении подведут на «Форуме Действий» ОНФ, который получил название «Россия устремленная в будущее». Он пройдет в Москве 18—19 декабря 2017 года, в нем примут участие более четырех тысяч человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти и журналисты, сообщили в пресс-службе ямальского штаба движения.

1/3
Фото с сайта onf.ru

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров