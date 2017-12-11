«Люди Путина» раскритиковали качество ямальских дорог. ФОТО

10:40 11 декабря 2017 3

Ямальские дороги покрыты слоем снега и льда Фото с сайта onf.ru

Представители Общероссийского народного фронта и сотрудники Госавтоинспекции оценили состояние дорог Салехарда. Многочисленные жалобы горожан в социальных сетях подтвердились. Дороги покрыты снегом и льдом, Местами уже образовалась глубокая колея.

«К сожалению, везде оказались превышены допустимые показатели. А на некоторых улицах высота снежной корки составила почти 20 см и на дорогах образовалась колея. Кроме того, у горожан имеются претензии к уборке снега и наледи возле пешеходных переходов. Будем добиваться, чтобы коммунальные службы более ответственно подходили к выполнению своей работы», — заявил член ямальского штаба ОНФ Алексей Тарагупта.

Он также подчеркнул, что активисты держат на контроле исполнение указа президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о снижении смертности в результате ДТП до 10,6 случая на 100 тысяч населения к 2018 году. Итоги работы в этом направлении подведут на «Форуме Действий» ОНФ, который получил название «Россия устремленная в будущее». Он пройдет в Москве 18—19 декабря 2017 года, в нем примут участие более четырех тысяч человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти и журналисты, сообщили в пресс-службе ямальского штаба движения.