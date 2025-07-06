В ЯНАО организуют дополнительный вертолетный рейс

Рейс запланирован на 11 июля
Дополнительный авиарейс по маршруту Тарко-Сале — Халясавэй — Тарко-Сале будет организован 11 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района ЯНАО.
«Время отправления из Тарко-Сале в 10:00. Рейс из села Халясавэй в 11:45», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Билеты продаются в авиакассах посадочных площадок Тарко-Сале и Халясавэя или на сайте авиакомпании. Рейс осуществляется на вертолете «Ми-8».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!