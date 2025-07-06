06 июля 2025

В ЯНАО организуют дополнительный вертолетный рейс

Дополнительный рейс Тарко-Сале — Халясавэй — Тарко-Сале запланирован на 11 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс запланирован на 11 июля
Рейс запланирован на 11 июля Фото:

Дополнительный авиарейс по маршруту Тарко-Сале — Халясавэй — Тарко-Сале будет организован 11 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района ЯНАО.

«Время отправления из Тарко-Сале в 10:00. Рейс из села Халясавэй в 11:45», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Билеты продаются в авиакассах посадочных площадок Тарко-Сале и Халясавэя или на сайте авиакомпании. Рейс осуществляется на вертолете «Ми-8».

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Дополнительный авиарейс по маршруту Тарко-Сале — Халясавэй — Тарко-Сале будет организован 11 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района ЯНАО. «Время отправления из Тарко-Сале в 10:00. Рейс из села Халясавэй в 11:45», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Билеты продаются в авиакассах посадочных площадок Тарко-Сале и Халясавэя или на сайте авиакомпании. Рейс осуществляется на вертолете «Ми-8».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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