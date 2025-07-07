США предрекли массовые отключения электричества

Отключения электроэнергии в США могут удвоиться к 2030 году из-за роста спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта, — к такому выводу пришли в Министерстве энергетики США. Об этом говорится в отчете ведомства сообщает Bloomberg.
«Если мы собираемся сохранить свет, выиграть гонку искусственного интеллекта и не допустить резкого роста цен на электроэнергию, Соединенные Штаты должны дать волю американской энергии», — заявил глава Минэнерго Крис Райт. Его слова передает Bloomberg.
По оценке департамента, если запланированное закрытие традиционных электростанций продолжится без создания новых генерирующих мощностей, количество отключений электроэнергии вырастет на 100 процентов уже в течение ближайших пяти лет. В министерстве отмечают, что всплеск спроса вызван в первую очередь быстрым развитием искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.
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