Мишустин внес кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса РФ

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Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве
Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина для назначения на должность министра транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает Правительство РФ.

«Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта», — говорится в сообщении исполнительного органа в официальном telegram-канале. Ранее в этот же день указом Президента России Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса.

Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве. Он окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». В феврале 2017 года Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах главы региона. В феврале 2025 года Никитин занял пост заместителя министра транспорта России.

Ранее в Одинцово Московской области был обнаружен мертвым бывший министр транспорта России Роман Старовойт, который, по предварительным данным, совершил самоубийство. Его гибель произошла спустя несколько часов после того, как появилась информация о его освобождении от занимаемой должности.

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Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина для назначения на должность министра транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает Правительство РФ. «Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта», — говорится в сообщении исполнительного органа в официальном telegram-канале. Ранее в этот же день указом Президента России Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса. Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве. Он окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». В феврале 2017 года Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах главы региона. В феврале 2025 года Никитин занял пост заместителя министра транспорта России. Ранее в Одинцово Московской области был обнаружен мертвым бывший министр транспорта России Роман Старовойт, который, по предварительным данным, совершил самоубийство. Его гибель произошла спустя несколько часов после того, как появилась информация о его освобождении от занимаемой должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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