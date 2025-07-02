В ответ на задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге 27 июня Баку провел аналогичную операцию, в ходе которой были задержаны и арестованы, по разным данным, около десяти россиян. Среди них есть как журналисты радио «Sputnik Азербайджан» и предприниматели, так и обычные гражданские. Известно, что всех из них решением суда арестовали на четыре месяца. Еще ряд россиян находятся под стражей, а по другим информация пока не приводится.
Знакомый одного из арестованных, 40-летнего Антона Драчева, заявил, что тот часто посещал Баку по личным причинам. Другой обвиняемый — IT-специалист Сергей Софронов примерно с 2022 года проживал в Азербайджане. Согласно данным в его соцсетях, он состоял в чатах по релокации в ОАЭ. Что еще известно об этих и других россиянах, арестованных в ходе массовых операций, и в чем их обвиняют — в материале URA.RU.
Суд вынес приговор двум журналистам республиканского офиса Sputnik
В бакинском офисе радиостанции «Sputnik Азербайджан» 30 июня были проведены обыски. По информации МВД страны, в ходе этого задержали семь человек, среди которых — двое россиян: исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.
Журналисты являются фигурантами уголовных дел о якобы незаконном предпринимательстве, легализации имущества и мошенничестве. По решению Хатаинского районного суда города Баку, им назначена мера пресечения в виде четырех месяцев лишения свободы. Отмечается, что еще пятеро задержанных находятся под уголовным преследованием.
Силовики задержали российских участников так называемой «ОПГ»
Вечером 1 июля была задержана еще одна группа россиян из восьми человек — ее указали как организованную преступную группу (ОПГ). В ходе операции правоохранители в жесткой форме обращались с подозреваемыми — перед судом они предстали с многочленными синяками и кровоподтеками на лицах. Граждане РФ обвиняются в якобы транзите наркотиков из Ирана и продаже их через интернет, а также в нескольких эпизодах кибермошенничества. Сабаильский суд арестовал их на четыре месяца.
Экс-сотрудник VK и создатель продуктов для «Яндекс» Дмитрий Безуглый
На данный момент известны личности некоторых россиян. Так, IT-специалист Дмитрий Безуглый является выпускником университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Он руководил командой фронтенда (разработка пользовательских функций и интерфейса — прим. URA.RU) в рекламном отделе мессенджера VK и разрабатывал интерфейсы для «Яндекс» и «ВКонтакте». Кроме того, мужчина обучал других разработчиков фронтенду в рамках курсов, а также писал заметки, читал доклады и проводил личные консультации по работе в IT-сфере.
Сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев
Второй обвиняемый — 34-летний бывший IT-разработчик в хедж-фонде Red Star Asset Management и сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев. Мужчина получил финансовое образование в РЭИ им. Плеханова и ВШЭ. Первоначальный вклад в собственный бизнес Драчев сделал в 2015 году — около 15 млн рублей. Известно, что позже в проект сделали вклады венчурные фонды МТС и «Т-Инвестиций», писал telegram-канал «Осторожно, новости». В будущем планировался выход компании на рынок Санкт-Петербурга, передает портал Biz360.ru. Кроме того, судя по соцсетям Антона, он выступает спикером на бизнес-темы.
URA.RU удалось связаться с одним из его знакомых — Исламом Мидовым, чтобы больше узнать о Драчеве и причинах его пребывания в Азербайджане. Он охарактеризовал их с Антоном отношения как товарищеские, уточнив, что они не часто видятся. Про поездку и задержание приятеля Мидов узнал из СМИ.
"Он часто летал в Баку по личным делам, потому что там по работе живет его девушка, с которой я не знаком. Он живет в Москве, я с ним виделся в конце мая", — рассказал Ислам в разговоре с корреспондентом агентства.
Релокант и IT-специалист Сергей Софронов
Третьим арестованным оказался 23-летний IT-специалист из Череповца Сергей Софронов. По данным telegram-канала «Важные новости», мужчина учился в кадетском классе лицея АМТЭК в родном городе, а в 2020 году переехал в Калининград. Там он занимался фрилансом в качестве программиста и дизайнера, а также преподавал детям в «Малой компьютерной академии» и обучался в Балтийском федеральном университете им. Канта. В октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации Софронов уехал из РФ сначала в Казахстан, а затем — в Азербайджан.
Кроме того, посты в соцсетях свидетельствуют о его поездке в Дубай и участии в чатах для релокации в ОАЭ. Точная информация о месте работы Сергея Софронова в Баку не приводится. Говоря о текущих событиях, родственники мужчины заявили, что тот не состоит в ОПГ.
Александр Вайсеро, приехавший туристом в Баку
Четвертым фигурантом дела стал Александр Вайсеро из Екатеринбурга. Он владеет малым бизнесом в городе, специализирующемся на разработке и оформлении веб-сайтов. Его супруга рассказала telegram-каналу «Петя Первый», что мужчина 10 июня вместе с другом приехали в Азербайджан в качестве туристов. Последний раз он выходил на связь вечером 30 июня, однако уже спустя полчаса его телефон был отключен. Близкие всю ночь пытались связаться с Вайсеро, а о событиях в Баку узнали из новостей.
По данным telegram-канала, Александр, как и другие задержанные, подвергся избиению со стороны местных правоохранителей. По сообщениям азербайджанских СМИ, ему и остальным россиянам были предъявлены, как утверждают родственники, необоснованные обвинения. Сейчас о местонахождении Александра Вайсеро и других граждан РФ нет информации.
Питерский психолог и нефтяник с Ямала
Пятым и шестым арестованными, по данным telegram-канал «Осторожно, новости», стали 25-летний психолог Алексей Васильченко из Санкт-Петербурга и 38-летний бывший ямальский инженер-нефтяник Валерий Дулов. По словам родственников Васильченко, тот прибыл в Азербайджан для встречи с Дуловым. Последний же находился в Баку в командировке.
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