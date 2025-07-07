07 июля 2025
06 июля 2025

В районе ЯНАО сварят почти двести литров ухи ко Дню рыбака

В Шурышкарском районе сварят 170 литров ухи ко Дню рыбака
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шурышкарском районе праздник начнут отмечать 9 июля
В Шурышкарском районе праздник начнут отмечать 9 июля Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО ко Дню рыбака для гостей праздника приготовят 170 литров ухи. Об этом сообщила администрация муниципалитета в официальном telegram-канале.

«Первый день празднования уже совсем скоро! Ждем всех послезавтра на живописном рыболовецком песке Шишинги», — сказано в сообщении администрации. Самая большая партия ухи — 80 литров — будет сварена в поселке Хашгорт.

В Васька-Лоре организаторы планируют приготовить еще 50 литров традиционного блюда. На рыболовецком участке Шишинги для всех желающих будет приготовлено дополнительно 40 литров горячей ухи.

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В Шурышкарском районе ЯНАО ко Дню рыбака для гостей праздника приготовят 170 литров ухи. Об этом сообщила администрация муниципалитета в официальном telegram-канале. «Первый день празднования уже совсем скоро! Ждем всех послезавтра на живописном рыболовецком песке Шишинги», — сказано в сообщении администрации. Самая большая партия ухи — 80 литров — будет сварена в поселке Хашгорт. В Васька-Лоре организаторы планируют приготовить еще 50 литров традиционного блюда. На рыболовецком участке Шишинги для всех желающих будет приготовлено дополнительно 40 литров горячей ухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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