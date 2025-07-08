Тюменская область и ЯНАО попали в топ-10 лучших регионов для строительства

Тюменская область и ЯНАО вошли в топ-10 перспективных регионов для строительства. В первую десятку вошли также Краснодарский край, Московская, Свердловская, Новосибирская области, Татарстан, Приморский край и Сахалинская область. Рейтинг возглавила Ленинградская область, об этом сообщило издание «Известия».
«Ленинградская область возглавила топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. Также в первой десятке оказались Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Татарстан, Приморский край, Тюменская область, Сахалинская область и ЯНАО», — сказано на сайте издания.
Во второй десятке оказались Красноярский край, Астраханская область, Тыва, Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия. Рейтинг составлен аналитиками «Движение.ру» и DEVISION на основе 16 показателей, включая демографию, доходы населения, обеспеченность жильем и стоимость строительства.
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