Тюменская область и ЯНАО попали в топ-10 лучших регионов для строительства

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Лучшим регионом для строительства признана Ленинградская область
Лучшим регионом для строительства признана Ленинградская область Фото:

Тюменская область и ЯНАО вошли в топ-10 перспективных регионов для строительства. В первую десятку вошли также Краснодарский край, Московская, Свердловская, Новосибирская области, Татарстан, Приморский край и Сахалинская область. Рейтинг возглавила Ленинградская область, об этом сообщило издание «Известия».

«Ленинградская область возглавила топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. Также в первой десятке оказались Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Татарстан, Приморский край, Тюменская область, Сахалинская область и ЯНАО», — сказано на сайте издания.

Во второй десятке оказались Красноярский край, Астраханская область, Тыва, Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия. Рейтинг составлен аналитиками «Движение.ру» и DEVISION на основе 16 показателей, включая демографию, доходы населения, обеспеченность жильем и стоимость строительства.

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Тюменская область и ЯНАО вошли в топ-10 перспективных регионов для строительства. В первую десятку вошли также Краснодарский край, Московская, Свердловская, Новосибирская области, Татарстан, Приморский край и Сахалинская область. Рейтинг возглавила Ленинградская область, об этом сообщило издание «Известия». «Ленинградская область возглавила топ-20 рейтинга перспективных регионов для строительства. Также в первой десятке оказались Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область, Татарстан, Приморский край, Тюменская область, Сахалинская область и ЯНАО», — сказано на сайте издания. Во второй десятке оказались Красноярский край, Астраханская область, Тыва, Бурятия, Ростовская область, Пермский край, Амурская область, Якутия, Челябинская область и Удмуртия. Рейтинг составлен аналитиками «Движение.ру» и DEVISION на основе 16 показателей, включая демографию, доходы населения, обеспеченность жильем и стоимость строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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