У берегов индийского порта Кандла произошел взрыв и пожар на танкере-продуктовозе Fulda, следовавшем под флагом Гонконга. Об этом сообщило специализированное издание The Times of India. Все 21 член экипажа были успешно эвакуированы.
«Около 13:05 по местному времени находившееся рядом судно Team Focus зафиксировало взрыв на борту Fulda во время дегазационных работ», — уточняется в публикации The Times of India. Танкер Fulda, которому 26 лет, отправился из порта Кандла в Оман, в порт Сохар, в 11:00 по индийскому времени и уже через два часа после выхода из порта на борту произошла аварийная ситуация.
После получения сигнала бедствия все члены экипажа были эвакуированы, пострадавших не зафиксировано. В настоящий момент ведутся работы по оценке ущерба судну и выяснению причин инцидента. Власти индийского порта и морские службы контролируют развитие ситуации и обеспечивают безопасность в акватории.
Это уже второй за последний месяц инцидент с взрывом и пожаром на судне у берегов Индии: ранее аналогичное происшествие произошло на контейнеровозе MV WAN HAI 503 у побережья штата Керала, где пострадали и пропали без вести члены экипажа. Тогда для ликвидации последствий и поиска людей были задействованы силы индийской береговой охраны и ВМС.
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