На Ямале начался грибной сезон. Карта

05 июля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

На Ямале есть места, где грибы собирают ведрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первые недели лета в 2025 году на Ямале выдались теплыми, но с достаточным количеством осадков. Такая погода идеальна для грибов, поэтому сезон тихой охоты в этом году начался раньше обычных сроков, первыми урожаями грибов уже хвастаются ноябряне. Какие грибы растут в регионе и где их собирать — в материале URA.RU. Какие грибы растут на Ямале Боровик (Белый гриб) Белый гриб Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боровик получил свое название главным образом из-за того, что его мякоть не темнеет после среза. Этот гриб высоко ценится за свои питательные качества и превосходные вкусовые свойства. В лесах Ямала боровик встречается достаточно часто, и, обнаружив удачную грибную поляну, можно собрать не одну корзину этих грибов без особых усилий. Боровики используют как в свежем виде для жарки и варки, так и в качестве заготовок — их маринуют, солят или сушат. Подосиновик (Красноголовик) Красноголовики Фото: Илья Московец © URA.RU Подосиновик пользуется у грибников не меньшей популярностью, чем боровик. Его отличают белая ножка с темными точками и характерная шляпка красного или коричневого оттенка. Данный вид часто встречается в смешанных лесах тайги Ямала, а также в тундровых районах. Грибы растут группами, поэтому, обнаружив один экземпляр, поблизости обычно можно найти и другие. Волнушка Волнушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волнушка относится к условно съедобным грибам: употреблять ее в пищу можно только после предварительной обработки. Для удаления горечи рекомендуется вымачивать грибы в воде несколько часов. Волнушки предпочитают произрастать под березами, выбирая влажные болотистые места. Отличительной особенностью являются розовая шляпка и короткая ножка. Чаще всего эти грибы маринуют или солят. Груздь Груздь Фото: Golf3/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Как и волнушка, груздь считается условно съедобным грибом и требует специальной обработки перед употреблением. Его легко узнать по воронкообразной шляпке белого цвета и полой ножке. Грузди издавна известны своими целебными свойствами. Наибольшей популярностью пользуются соленые грузди — традиционный деликатес с хрустящей текстурой. Масленок Маслята Фото: Илья Московец © URA.RU Название этого гриба связано с характерной скользкой шляпкой, создающей впечатление, будто она смазана маслом. Маслята предпочитают хвойные леса Ямальской тайги. Грибница у них обычно довольно обширная: найдя один гриб, можно собрать целую корзину его собратьев. Маслята употребляют в жареном и вареном виде, однако особенно вкусны они в маринованном виде. Также маслята применяются в народной медицине, например, для облегчения головной боли. Моховик Моховик Фото: Dan Molter/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Моховик является родственником подберезовика и подосиновика. Это съедобный гриб с высокой пищевой ценностью. Моховики подходят для жарки и варки, а также используются для засолки, сушки и маринования на зиму. Как и другие грибы этого семейства, при контакте очищенной поверхности с воздухом моховики быстро темнеют, поэтому их сразу помещают в воду. В составе моховиков отмечается высокое содержание витаминов A, B, C, PP и D. Сыроежка Сыроежка Фото: Илья Московец © URA.RU Считается, что свое название этот гриб получил благодаря возможности употребления в сыром виде, однако специалисты рекомендуют подвергать сыроежки термической обработке перед употреблением. Они хорошо подходят для жарки и приготовления супов, а также для засолки. Уже на второй день после засолки сыроежки готовы к употреблению. Где собирать грибы на Ямале В окрестностях Салехарда, в направлении 501-й стройки, в районе локаторов, аэропорта, а также на корчагах и вблизи микрорайона «Удача» грибники могут встретить подосиновики (красноголовики), белые грибы и грузди. В районе Нового Уренгоя, в лесном массиве вдоль автодороги на Пангоды, произрастают белые грибы, подберезовики, сыроежки, волнушки, маслята, черный груздь, подосиновики и моховики. В Ноябрьске популярным местом для сбора грибов считается территория у озера Светлое. Здесь можно обнаружить подосиновики (красноголовики), белые грибы, маслята, подберезовики, строчки и волнушки. В Лабытнанги грибные места располагаются за газовой станцией, вблизи карьера и через ручей. В этих районах собирают подберезовики и подосиновики (красноголовики). В Тарко-Сале, в окрестностях моста, грибники находят подберезовики, белые грибы, моховики и северные грузди. В Муравленко лесные массивы у здания муниципалитета и рядом с Сугмутским месторождением известны наличием белых грибов, моховиков и маслят. В Надыме наибольшее количество грибов встречается по направлению к поселку Правохеттинский. Здесь можно собрать белые грибы и подосиновики (красноголовики). В районе Губкинского, вблизи Барсуковского месторождения, произрастают сыроежки и маслята. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые недели лета в 2025 году на Ямале выдались теплыми, но с достаточным количеством осадков. Такая погода идеальна для грибов, поэтому сезон тихой охоты в этом году начался раньше обычных сроков, первыми урожаями грибов уже хвастаются ноябряне. Какие грибы растут в регионе и где их собирать — в материале URA.RU. Какие грибы растут на Ямале Боровик (Белый гриб) Боровик получил свое название главным образом из-за того, что его мякоть не темнеет после среза. Этот гриб высоко ценится за свои питательные качества и превосходные вкусовые свойства. В лесах Ямала боровик встречается достаточно часто, и, обнаружив удачную грибную поляну, можно собрать не одну корзину этих грибов без особых усилий. Боровики используют как в свежем виде для жарки и варки, так и в качестве заготовок — их маринуют, солят или сушат. Подосиновик (Красноголовик) Подосиновик пользуется у грибников не меньшей популярностью, чем боровик. Его отличают белая ножка с темными точками и характерная шляпка красного или коричневого оттенка. Данный вид часто встречается в смешанных лесах тайги Ямала, а также в тундровых районах. Грибы растут группами, поэтому, обнаружив один экземпляр, поблизости обычно можно найти и другие. Волнушка Волнушка относится к условно съедобным грибам: употреблять ее в пищу можно только после предварительной обработки. Для удаления горечи рекомендуется вымачивать грибы в воде несколько часов. Волнушки предпочитают произрастать под березами, выбирая влажные болотистые места. Отличительной особенностью являются розовая шляпка и короткая ножка. Чаще всего эти грибы маринуют или солят. Груздь Как и волнушка, груздь считается условно съедобным грибом и требует специальной обработки перед употреблением. Его легко узнать по воронкообразной шляпке белого цвета и полой ножке. Грузди издавна известны своими целебными свойствами. Наибольшей популярностью пользуются соленые грузди — традиционный деликатес с хрустящей текстурой. Масленок Название этого гриба связано с характерной скользкой шляпкой, создающей впечатление, будто она смазана маслом. Маслята предпочитают хвойные леса Ямальской тайги. Грибница у них обычно довольно обширная: найдя один гриб, можно собрать целую корзину его собратьев. Маслята употребляют в жареном и вареном виде, однако особенно вкусны они в маринованном виде. Также маслята применяются в народной медицине, например, для облегчения головной боли. Моховик Моховик является родственником подберезовика и подосиновика. Это съедобный гриб с высокой пищевой ценностью. Моховики подходят для жарки и варки, а также используются для засолки, сушки и маринования на зиму. Как и другие грибы этого семейства, при контакте очищенной поверхности с воздухом моховики быстро темнеют, поэтому их сразу помещают в воду. В составе моховиков отмечается высокое содержание витаминов A, B, C, PP и D. Сыроежка Считается, что свое название этот гриб получил благодаря возможности употребления в сыром виде, однако специалисты рекомендуют подвергать сыроежки термической обработке перед употреблением. Они хорошо подходят для жарки и приготовления супов, а также для засолки. Уже на второй день после засолки сыроежки готовы к употреблению. Где собирать грибы на Ямале В окрестностях Салехарда, в направлении 501-й стройки, в районе локаторов, аэропорта, а также на корчагах и вблизи микрорайона «Удача» грибники могут встретить подосиновики (красноголовики), белые грибы и грузди. В районе Нового Уренгоя, в лесном массиве вдоль автодороги на Пангоды, произрастают белые грибы, подберезовики, сыроежки, волнушки, маслята, черный груздь, подосиновики и моховики. В Ноябрьске популярным местом для сбора грибов считается территория у озера Светлое. Здесь можно обнаружить подосиновики (красноголовики), белые грибы, маслята, подберезовики, строчки и волнушки. В Лабытнанги грибные места располагаются за газовой станцией, вблизи карьера и через ручей. В этих районах собирают подберезовики и подосиновики (красноголовики). В Тарко-Сале, в окрестностях моста, грибники находят подберезовики, белые грибы, моховики и северные грузди. В Муравленко лесные массивы у здания муниципалитета и рядом с Сугмутским месторождением известны наличием белых грибов, моховиков и маслят. В Надыме наибольшее количество грибов встречается по направлению к поселку Правохеттинский. Здесь можно собрать белые грибы и подосиновики (красноголовики). В районе Губкинского, вблизи Барсуковского месторождения, произрастают сыроежки и маслята.