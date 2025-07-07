07 июля 2025

Axios: Израиль готовит удары по Ирану и рассчитывает на поддержку Трампа

Израиль обсуждает с Трампом возможное возобновление ударов по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль готов нанести новые удары по Ирану
Израиль готов нанести новые удары по Ирану Фото:

Израильские власти рассматривают возможность нанесения нового удара по ядерным объектам Ирана в случае возобновления работ по обогащению урана. Об этом сообщает агентство Axios.

«Дермер сказал, что, по его мнению, [президент США Дональд — прим. ред.] Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах», — передает Axios слова участников обсуждений. К числу таких обстоятельств израильские представители отнесли попытки Тегерана вывезти высокообогащенный уран с объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые ранее подверглись атакам.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара американскими силами по ядерной инфраструктуре Ирана, включая объекты в Фордо. Кроме того, Трамп отмечал, что израильские удары по Ирану проводились с использованием американской военной техники, а воздушное пространство страны находится под контролем.

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Израильские власти рассматривают возможность нанесения нового удара по ядерным объектам Ирана в случае возобновления работ по обогащению урана. Об этом сообщает агентство Axios. «Дермер сказал, что, по его мнению, [президент США Дональд — прим. ред.] Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах», — передает Axios слова участников обсуждений. К числу таких обстоятельств израильские представители отнесли попытки Тегерана вывезти высокообогащенный уран с объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые ранее подверглись атакам. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара американскими силами по ядерной инфраструктуре Ирана, включая объекты в Фордо. Кроме того, Трамп отмечал, что израильские удары по Ирану проводились с использованием американской военной техники, а воздушное пространство страны находится под контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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