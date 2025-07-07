Axios: Израиль готовит удары по Ирану и рассчитывает на поддержку Трампа

Израильские власти рассматривают возможность нанесения нового удара по ядерным объектам Ирана в случае возобновления работ по обогащению урана. Об этом сообщает агентство Axios.
«Дермер сказал, что, по его мнению, [президент США Дональд — прим. ред.] Трамп поддержал бы удары Израиля по Ирану при определенных обстоятельствах», — передает Axios слова участников обсуждений. К числу таких обстоятельств израильские представители отнесли попытки Тегерана вывезти высокообогащенный уран с объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые ранее подверглись атакам.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара американскими силами по ядерной инфраструктуре Ирана, включая объекты в Фордо. Кроме того, Трамп отмечал, что израильские удары по Ирану проводились с использованием американской военной техники, а воздушное пространство страны находится под контролем.
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