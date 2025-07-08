Четыре человека получили ранения в Польше из-за штормов

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В результате непогоды падают деревья, рвутся линии электропередач (архивное фото)
В результате непогоды падают деревья, рвутся линии электропередач (архивное фото) Фото:

Четыре человека пострадали, а около 55 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за мощных штормов на юго-востоке Польши. Стихия нанесла наибольший ущерб в Подкарпатском воеводстве, сообщает RMF 24.

По данным источника, шквалистый ветер повалил деревья на улицы, затопил дороги и повредил инфраструктуру в нескольких районах региона. Значительные разрушения зафиксированы в населенных пунктах вокруг Кросно, Пшеворска и Сталовой Воли. В результате урагана повреждены около 180 кровель жилых домов, а также линии электропередачи.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды: устраняют завалы, откачивают воду и восстанавливают энергоснабжение. Местные власти просят граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок по пострадавшим районам до полной стабилизации обстановки.

Подобные чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и повреждением инфраструктуры из-за непогоды, ранее фиксировались и в других регионах. Так, в июне 2025 года в Сочи после сильных ливней и порывистого ветра были затоплены районы города, а большая часть населения осталась без света. Власти в таких случаях оперативно проводят восстановительные работы и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

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Четыре человека пострадали, а около 55 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за мощных штормов на юго-востоке Польши. Стихия нанесла наибольший ущерб в Подкарпатском воеводстве, сообщает RMF 24. По данным источника, шквалистый ветер повалил деревья на улицы, затопил дороги и повредил инфраструктуру в нескольких районах региона. Значительные разрушения зафиксированы в населенных пунктах вокруг Кросно, Пшеворска и Сталовой Воли. В результате урагана повреждены около 180 кровель жилых домов, а также линии электропередачи. Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды: устраняют завалы, откачивают воду и восстанавливают энергоснабжение. Местные власти просят граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок по пострадавшим районам до полной стабилизации обстановки. Подобные чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и повреждением инфраструктуры из-за непогоды, ранее фиксировались и в других регионах. Так, в июне 2025 года в Сочи после сильных ливней и порывистого ветра были затоплены районы города, а большая часть населения осталась без света. Власти в таких случаях оперативно проводят восстановительные работы и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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