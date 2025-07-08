Четыре человека получили ранения в Польше из-за штормов

Четыре человека пострадали, а около 55 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за мощных штормов на юго-востоке Польши. Стихия нанесла наибольший ущерб в Подкарпатском воеводстве, сообщает RMF 24.
По данным источника, шквалистый ветер повалил деревья на улицы, затопил дороги и повредил инфраструктуру в нескольких районах региона. Значительные разрушения зафиксированы в населенных пунктах вокруг Кросно, Пшеворска и Сталовой Воли. В результате урагана повреждены около 180 кровель жилых домов, а также линии электропередачи.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды: устраняют завалы, откачивают воду и восстанавливают энергоснабжение. Местные власти просят граждан соблюдать осторожность и воздержаться от поездок по пострадавшим районам до полной стабилизации обстановки.
Подобные чрезвычайные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и повреждением инфраструктуры из-за непогоды, ранее фиксировались и в других регионах. Так, в июне 2025 года в Сочи после сильных ливней и порывистого ветра были затоплены районы города, а большая часть населения осталась без света. Власти в таких случаях оперативно проводят восстановительные работы и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.