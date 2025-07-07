В Пулково прокомментировали бунты из-за платных курилок на фоне массовых задержек рейсов

В аэропорту Пулково платная курительная зона функционирует без инцидентов между сотрудниками и пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было», — отметили в пресс-службе аэропорта, их сообщение передает РБК. Представители Пулково уточнили, что накануне помещение для курения временно закрывалось, и распространяющаяся в интернете информация о бунтах из-за курилок относится именно к тому периоду. Пассажирам предоставлялась возможность воспользоваться оборудованными уличными зонами. Для этого был организован выход на улицу с последующим возвращением по посадочным талонам обратно в чистую зону аэропорта.
Допуск в курительную комнату ограничивали только на короткие периоды, совпадающие с отсутствием вылетов из аэропорта. Причиной этих мер стала система вентиляции помещения, рассчитанная на одновременное пребывание не более шести человек для соблюдения санитарных норм. В пресс-службе добавили, что введение платы — 500 рублей за одно посещение — связано с затратами на обслуживание и уборку зоны. При этом аэропорт не обязан предоставлять бесплатный доступ к курительным комнатам.
В последние дни в Пулково наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов. 6 июля были задержаны более 50 рейсов и отменены 11, а на следующий день число задержанных рейсов достигло 104.
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