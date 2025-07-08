Минобороны требует с «Воентелекома» более полмиллиарда рублей

Министерство обороны России подало два новых иска к акционерному обществу «Воентелеком» на сумму более 564 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах суда. Оба дела рассматриваются в арбитражном суде.
«Сумма исковых требований истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Воентелеком“ составляет 447 млн 282 тысяч 079 рублей. Сумма второго аналогичного искового заявления составляет 116 млн 933 тысяч 769 рублей», — сообщается в документах, которые есть в распоряжении ТАСС. Общая сумма требований превышает полмиллиарда рублей.
Ранее вынесен приговор бывшему заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. 235-й Гарнизонный военный суд приговорил его к 17 годам лишения свободы по делу о взятках и мошенничестве с участием «Воентелекома».
Следствие считает, что Арсланов и его бывший подчиненный генерал-майор Александр Оглоблин заключали госконтракты с «Воентелекомом» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенным ценам, что привело к хищению 1,6 млрд рублей. По данным следствия, Арсланов также обвиняется в вымогательстве взятки и махинациях при поставках радиостанций для Вооруженных сил РФ.
Также суд взыскал с Арсланова и его сообщников сумму свыше 1,4 млрд рублей в пользу Министерства обороны РФ. Расследование ряда эпизодов продолжается. Сам Арсланов вину не признает ни по одному из предъявленных обвинений.
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