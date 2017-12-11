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11 декабря 2017
11:45  11 декабря 2017 3

Легендарная «Нива» стала самым продаваемым российским авто за рубежом

На долю LADA 4×4 приходится четверть поставленных за рубеж машинФОТО: Wikimedia Commons

Внедорожник LADA 4×4 стал лидером российского экспорта. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Для подсчета рейтинга специалисты рассматривали поставки во все страны, кроме тех, которые входят в Таможенный союз. На долю LADA 4×4 приходится четверть поставленных за рубеж автомобилей. По итогам на октябрь в другие страны продано почти две тысячи машин.

Отметим, в перспективе автомобиль, который 40 лет выпускали на платформе Global Access, перестанет быть внедорожником. Новая платформа предполагает поперечное расположение двигателя, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU», ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «Ниву» советским продуктом, признанным на мировом уровне. Об этом он заявил на конгрессе предприятий наноиндустрии.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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