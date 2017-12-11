13:48 11 декабря 2017 6

В Зауралье на 10 тысяч населения только 23 врача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области обеспеченность врачами остается в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России и в УрФО. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина на аппаратном совещании у губернатора в понедельник, 11 декабря, передает корреспондент «URA.RU».

По данным на 1 октября 2017 года, в медицинских организациях области работает 2031 врач, это всего на 19 специалистов больше, чем на начало года. При этом региону требуется порядка 400 врачей и более 500 работников со средним медицинским образованием. Особенно необходимы «врачи первичного звена»: терапевты, педиатры, хирурги, психиатры, акушеры-гинекологи. Вакансии размечают не только на официальных сайтах и в базах вакансий, но и в соцсетях.

Как доложила Кокорина, с 2012 года в Зауралье действует программа «Земский доктор», в рамках которой 1 млн рублей получили 210 врачей, приехавших работать в сельскую местность. Однако 45 врачей-участников программы (или 21,4%) уже уволились. Из них только двое врачей отработали пятилетний срок, «остальные уволились раньше и возвратили те средства, которые были ими получены», — отметила она.

В целом для закрепления кадров в области покупают служебное жилье (куплено всего 100 квартир, в том числе 9 квартир — в этом году), выплачивают субсидию для погашения ипотеки молодым специалистам (8 врачей воспользовались этой возможностью), платят подъемные 100-150 тысяч рублей (получили 320 медиков за пять лет), студентам-целевикам платят стипендии (1,5 тыс. рублей из областного бюджета, 5 тысяч рублей медицинские организации). Эти меры позволяют лишь удержать ситуацию на одном уровне. Всего в рамках целевого приема обучается 857 студентов из Курганской области. Но, согласно опросам будущих выпускников, треть из них не собираются возвращаться в регион.

Завершая доклад, Кокорина напомнила, что в Минздрав и Госдуму было направлено предложение по выплате 1 млн рублей врачам (и 500 тыс. рублей фельдшерам), приехавшим на работу в малые города. «Законопроект находится на рассмотрении во втором чтении, надеемся, что до конца года он будет принят и это улучшит ситуацию в малых городах», — заключила она. Вице-губернатор Зауралья Виктор Сухнев поинтересовался, почему при наличии медицинских колледжей в области возникает дефицит среднего медперсонала. «Основной отток выпускников идет на север Тюменской области. Сейчас мы прорабатываем вопрос с базовым колледжем, чтобы разработать систему дополнительной социальной гарантии и оплаты труда, чтобы закрепить специалистов в Шадринске», — ответила Кокорина.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Шадринской БСМП санитарки пожаловались на принудительный перевод в уборщицы под угрозой увольнения.