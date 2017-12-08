В Шадринской больнице скорой медицинской помощи санитарок принуждают массово переводиться в уборщицы. Об этом «URA.RU» сообщил правозащитник Александр Андрюков, к которому на днях обратились с жалобами сразу несколько медработников.
По словам женщин, руководство принуждает их к переводу, причем документ надо подписать задним числом, 1 декабря, «иначе уволят». Изменения объясняют распоряжением минздрава. «Нам просто раздали заявления о переводе на должность уборщицы, в которых сказано, что с условиями работы и оплаты труда мы якобы ознакомлены. Никаких официальных документов мы не видели. На словах обещают, что зарплата останется у нас такой же, мол, условия изменятся только для тех, кто вновь устроится на работу в больницу, — рассказала „URA.RU“ одна из санитарок. — Некоторые побоялись увольнения и уже подписали эти заявления. Я считаю, что здесь есть какой-то подвох». По словам собеседницы, оклад санитарки сегодня составляет 4520 рублей, при отработанных ночных дежурствах зарплата на руки выходит чуть более 8 тысяч рублей.
«Санитарка — это младший медицинский персонал: у них больше зарплата, есть дополнительные дни к отпуску. Уборщица не имеет отношения к медицинскому персоналу, по статусу ниже. Мы считаем, что это грубое нарушение трудового законодательства, ведь на работников оказывают давление и угрожают увольнением, — отмечает Андрюков. — При этом главврач БСМП Вячеслав Лазарев в разговоре со мной заявил, что ни о каком приказе о переводе санитарок в уборщицы не слышал, и отказался комментировать ситуацию. В областном департаменте здравоохранения взяли паузу для ответа».
Ранее подобная ситуация возникла в Варгашинской ЦРБ. «URA.RU» направило письменный запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Зауралье занимает одно из последних мест в России по обеспеченности медицинскими кадрами — из-за низких зарплат медики уезжают в соседние регионы.