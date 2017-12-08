{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
14:11  08 декабря 2017 0

«Иначе уволят». В Зауралье для экономии на зарплатах медработников делают уборщиками

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, уборщица
Санитарки ищут помощи у правозащитниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринской больнице скорой медицинской помощи санитарок принуждают массово переводиться в уборщицы. Об этом «URA.RU» сообщил правозащитник Александр Андрюков, к которому на днях обратились с жалобами сразу несколько медработников.

По словам женщин, руководство принуждает их к переводу, причем документ надо подписать задним числом, 1 декабря, «иначе уволят». Изменения объясняют распоряжением минздрава. «Нам просто раздали заявления о переводе на должность уборщицы, в которых сказано, что с условиями работы и оплаты труда мы якобы ознакомлены. Никаких официальных документов мы не видели. На словах обещают, что зарплата останется у нас такой же, мол, условия изменятся только для тех, кто вновь устроится на работу в больницу, — рассказала „URA.RU“ одна из санитарок. — Некоторые побоялись увольнения и уже подписали эти заявления. Я считаю, что здесь есть какой-то подвох». По словам собеседницы, оклад санитарки сегодня составляет 4520 рублей, при отработанных ночных дежурствах зарплата на руки выходит чуть более 8 тысяч рублей.

«Санитарка — это младший медицинский персонал: у них больше зарплата, есть дополнительные дни к отпуску. Уборщица не имеет отношения к медицинскому персоналу, по статусу ниже. Мы считаем, что это грубое нарушение трудового законодательства, ведь на работников оказывают давление и угрожают увольнением, — отмечает Андрюков. — При этом главврач БСМП Вячеслав Лазарев в разговоре со мной заявил, что ни о каком приказе о переводе санитарок в уборщицы не слышал, и отказался комментировать ситуацию. В областном департаменте здравоохранения взяли паузу для ответа».

Ранее подобная ситуация возникла в Варгашинской ЦРБ. «URA.RU» направило письменный запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Зауралье занимает одно из последних мест в России по обеспеченности медицинскими кадрами — из-за низких зарплат медики уезжают в соседние регионы.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров