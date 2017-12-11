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11 декабря 2017
Главные новости 
14:34  11 декабря 2017 2

Банк «Открытие» приступил к выпуску карт «Мир» с технологией Samsung Pay

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, платежная система мир
Технология позволит использовать карты даже с терминалами, изначально не предназначенными для бесконтактных платежейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк «Открытие» приступил к выпуску карт «Мир», использующих технологию бесконтактных платежей Samsung Pay. Расплачиваться ими можно будет даже в терминалах, читающих только карты с чипами или магнитными полосами.

«Открытие» стал одним из первых российских банков, предложивших своим клиентам платежный сервис Samsung Pay на базе карт «Мир». Главное преимущество этого стандарта заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому такие карты совместимы не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, считывающих информацию по контактному чипу или с магнитной полосе.

Кроме того, Samsung Pay доступен для широкого списка мобильных устройств. При этом вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung KNOX обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы. Тем самым достигается высокая безопасность платежей.

«НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного „Мира“, но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, — отметил Дмитрий Лепехин, начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка „Открытие“. — Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено свыше 300 тысяч карт „Мир“, и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами».

Ранее в 2017 году банк «Открытие» также начал использовать технологию Samsung Pay для карт Visa и MasterCard.

Виктор Жуков
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