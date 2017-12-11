Обыски и выемка документов прошли в понедельник, 11 декабря, на предприятии «Чебаркульская птица» депутата Заксобрания Челябинской области Александра Берестова. Оперативные мероприятия проходят при поддержке спецназа, чтобы не было противодействия со стороны службы безопасности компании, объяснил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Силовики изымают документы, связанные с прошлогодней массовой гибелью птицы. «Есть подозрение, что должностные лица, выдающие свидетельства о годности продукции, незаконно разрешили продать погибшую птицу на рынке», — отметил собеседник в правоохранительной структуре.
Обыски проводились на производственной площадке в поселке Тимирязевский. На звонки по номерам «Чебаркульской птицы» никто не ответил. В депутатской приемной Александра Берестова предложили позвонить в приемную на предприятии «Союзпищепром» (головная компания холдинга). Но там не ответили на звонок.
Инцидент с массовой гибелью птицы произошел прошлой весной. Как тогда объяснили на предприятии, из-за технического сбоя во время реконструкции отключилось электричество. Это повлияло на работу системы микроклимата в птичниках. Повышение температуры привело к тепловому стрессу пернатых и их гибели.
В Минсельхозе Челябинской области корреспонденту «URA.RU» рассказали, что по итогам того происшествия оштрафовали ведущего ветеринарного врача, который не сразу проинформировал о падеже птицы. «Минсельхоз проводил документальную и выездную проверки. Было подозрение на инфекцию. Но оно не подтвердилось. После этого всю птицу вакцинировали, а погибшую утилизовали» — добавили в ведомстве.