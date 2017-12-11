Абрамович будет бороться с раком

16:57 11 декабря 2017 1

Роман Абрамович инвестировал в лекарство от рака шесть миллионов долларов Фото: личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Миллиардер Роман Абрамович вложил деньги в разработку препарата от рака. Сумма инвестиций составила шесть миллионов долларов.

Совместно с «дочкой» «Фармстандарта» и принадлежащей бизнесмену Norma Investments Абрамович инвестировал средства в биотехнологическую компанию OncoTartis Inc. Она занимается разработкой препаратов для лечения острых лейкозов. На полученные деньги компания проведет первую фазу клинических испытаний. Они начнутся в середине 2018 года и продлятся около двух с половиной лет. Пока препарат был испытан только на животных, но уже показал свою эффективность, сообщил исполнительный директор компании Алекс Полинский.

За последние несколько месяцев рак унес жизни Веры Глаголевой, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского. Несмотря на постоянные исследования болезни, ученым пока так и не удалось найти средство от рака. Проблема в том, что рак проявляет себя поздно. «Опухоли центральной нервной системы, особенно более злокачественные, увы, сегодня практически неизлечимы», — приводят слова замдиректора по научной и лечебной части Института детской онкологии Георгий Менткевич «Дни.ру».