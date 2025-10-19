Солнечный ветер добрался до Земли: ждать ли магнитную бурю 20 октября 2025

На Солнце появилась корональная дыра Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце появилась корональная дыра, которая начала воздействовать на магнитосферу Земли. Ученые предупреждают, что планета вошла в поток плазмы, принесенной солнечным ветром. Из-за этого риск магнитной бури заметно вырос. О том, ждать ли бурю 20 октября — в материале URA.RU.

Солнечная активность 20 октября 2025

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень солнечной активности по-прежнему остается высоким — 7 баллов из 10. За последние сутки на Солнце зарегистрировано четыре вспышки класса С и М, включая мощную М1.0.

Хотя вспышечная активность на Солнце остается высокой, на Землю она сейчас не оказывает прямого влияния. Главным фактором космической погоды на ближайшие двое суток становится воздействие корональной дыры, которая образовалась на звезде несколько дней назад.

В настоящее время фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это указывает на то, что корональная дыра действительно начала воздействовать на Землю.

Вероятность магнитной бури 20 октября 2025

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

Согласно прогнозам, 20 октября магнитосфера Земли останется возбужденной, и в течение дня возможны бури слабого уровня.Вероятность «спокойного» состояния магнитосферы составляет около 34%. При этом шансы на возбужденную магнитосферу — 35%, а вероятность перехода к слабой буре оценивается примерно в 31%. Геомагнитная обстановка стабилизируется к середине дня понедельника, после чего ожидается длительное затишье на протяжении недели.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Согласно предварительным расчетам, октябрь завершится относительно спокойно. После всплеска 20 октября следующая активность прогнозируется лишь 26 и 30 октября — в эти дни возможно кратковременное возбуждение магнитного поля.

В ноябре наиболее вероятные периоды слабых магнитных бурь приходятся на 2, 7 и 16 числа. Остальные дни месяца пройдут при спокойной геомагнитной обстановке.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Во время магнитных бурь многие люди ощущают головные боли, упадок сил, раздражительность и скачки артериального давления. Возможны также нарушения сна, снижение концентрации и обострение хронических заболеваний. Особенно чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми и нервными нарушениями, пожилые и метеозависимые.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Врачи советуют не заниматься самолечением, однако при выраженных симптомах допустимо использовать мягкие средства: магний B6, валидол, корвалол, глицин или легкие растительные успокоительные препараты. При скачках давления стоит принять привычное гипотензивное или гипертензивное средство, назначенное врачом.