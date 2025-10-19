Багажник снаружи, а двигатель внутри: Mersedes разнес стену дома в Башкирии

Пьяный водитель «Мерседеса» протаранил дом в Башкирии, пострадала пассажирка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В башкирском городе Октябрьский пьяный водитель автомобиля «Мерседес Бенц» врезался в жилой дом. В результате ДТП 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы, сообщили в Госавтоинспекции региона. «При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633», — сообщили в ГАИ. Инцидент произошел вчера, 18 октября, около 7 часов утра на улице 1-й проезд Свободы. 30-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на жилое здание. По факту ДТП начато административное расследование.