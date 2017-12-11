Дмитрий Певцов рассказал о страданиях Броневого

17:31 11 декабря 2017 0

Броневой на последних спектаклях выезжал на сцену на коляске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время своих последних спектаклей Леонид Броневой выезжал на сцену на инвалидной коляске, превозмогая сильную боль из-за проблем с ногами. Об этом рассказал корреспонденту «Дни.ру» актер Дмитрий Певцов.

«Купившим билеты зрителям все равно, как ты себя чувствуешь или кто у тебя умер. Его привозили на спектакль, он надевал кепку и сидел в уголке, готовясь к своему выходу», — сказал Певцов.

Артист театра и кино Леонид Броневой скончался 9 декабря в возрасте 88 лет. Как передавала «Национальная служба новостей», президент России Владимир Путин назвал его смерть невосполнимой утратой для всей отечественной культуры.